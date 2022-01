HRW cuestiona resultados de la Fiscalía sobre crímenes de líderes sociales

"¿Por qué Fiscalía incluye un solo caso de 2021 (y no 73)? Porque en febrero ONU decidió no compartir más estos datos con Fiscalía. Podemos discutir si la decisión de ONU es conveniente o no, pero lo que no puede hacer Fiscalía es utilizar un universo de casos incorrecto", señaló Pappier.

El otro problema es que, en opinión del investigador, "debería ser más transparente sobre qué significa "avance de esclarecimiento" o "esclarecimiento".

"Fiscalía usa estos términos para referirse a casos donde hay al menos una orden de captura (ejecutada o no). Sería mucho mejor que la Fiscalía siempre indicara en cuántos casos hay órdenes de captura, imputaciones, acusaciones y condenas. Además, debería aclarar en qué casos se ha procesado a determinadores", señaló.

Además, muchas de estas órdenes de captura, como han denunciado varios organismos, se emiten para quienes ejecutan el asesinato y apenas se logra capturar a las mentes criminales o a quienes ordenan ejecutar los crímenes.