Este jueves, gobierno entregará primer grupo de predios a campesinos

Sobre Agrolonja, Lafaurie, destacó que es una empresa altamente productiva cuyo trabajo no se puede detener. “Tiene unas 6000 cabezas de ganado. El sistema de riego es imponente y entiendo que hay más de 120 personas trabajando”.

El dirigente gremial expresó, además, que en el evento del jueves tendrá la oportunidad de dialogar con la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, para convocar la mesa de trabajo que se estableció en el Acuerdo de Tierras firmado con el presidente Gustavo Petro en octubre del año pasado y “para analizar detalladamente el ‘articulito’ que quedó incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo y que no estaba originalmente en el documento”.

Ante el articulada recién aprobado José Félix manifestó sentirse incomodo pues prefiere seguir impulsando y trabajando con el Gobierno el “Acuerdo de Tierras, seguir motivando a los ganaderos para aquellos que no quieran seguir en la actividad le ofrezcan las fincas al Gobierno. Prefiero seguir trabajando con la Agencia Nacional de Tierras para que compre de manera más ágil. No me gustaría que se utilizaran estos artículos que, evidentemente, generan perturbación y una situación de zozobra en las regiones productivas colombianas”.