“El canciller está inhabilitado para el ejercicio de cargo público”: Salazar

José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería, arremetió en la mañana de este miércoles contra Luis Gilberto Murillo, ministro de Relaciones Exteriores, en medio del escándalo que se ha desatado en el Gobierno tras la adjudicación del contrato de fabricación de pasaportes a Thomas &Greg Sons.

De acuerdo con Salazar, Murillo está impedido para ejercer cargos públicos.

"El funcionario público que ha sido condenado por delitos contra el patrimonio público queda inhabilitado", aseguró.

Renglón seguido señaló que "el doctor Luis Gilberto Murillo –nunca he querido acudir a esto– fue condenado en primera y segunda instancia por el delito de peculado por destinación oficial. Justifico plenamente sus declaraciones equivocadas, erradas, porque él es un ingeniero de Minas”.

"No he podido hablar con el señor presidente porque, como ustedes saben, se produjo el acto de declaratoria de insubsistencia el día lunes en la tarde. Se produjo primero por Twitter y después lo materializaron. Yo ya no soy funcionario público", agregó