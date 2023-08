“Ella no se lanzó”: habló amiga de mujer que cayó de un edificio en Bogotá

“Ese día hubo cuatro sismos (…), me imagino que en el segundo sismo ella se desesperó, se sintió acorralada, encerrada, se sintió con mucho temor y como ella en su infancia, me cuenta que trepaba árboles y escalaba. Ella pensó que podía salvar su vida bajando piso por piso, incluso ella llegó a bajar varios pisos pero su pierna no dio y se resbaló”, agregó.

Para evitar lesionados y no dejar en riesgo vidas, los ciudadanos que se encontraban en viviendas, edificios y oficinas fueron evacuados rápidamente hasta esperar que acabara el evento sísmico, pero el caso María Liz Moreno fue diferente.