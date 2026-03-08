El Gobierno Nacional entregó el segundo reporte del día sobre el desarrollo de las elecciones de este 8 de marzo y aseguró que la jornada avanza con normalidad en todo el país, sin hechos graves que afecten el proceso democrático.

El balance fue presentado desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), donde autoridades del Gobierno, organismos electorales y entidades de control realizan monitoreo permanente del proceso electoral.

Durante la rueda de prensa, el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que hasta el momento la jornada se desarrolla con tranquilidad y destacó la alta afluencia de ciudadanos en los puestos de votación.

“El balance del PMU es de tranquilidad: la jornada electoral avanza sin hechos graves y con una alta participación de ciudadanos en los puestos de votación”, afirmó el funcionario.

De acuerdo con el reporte oficial, a través de la plataforma de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL) se han recibido 775 denuncias por posibles irregularidades electorales, de las cuales 748 corresponden al territorio nacional y 15 a Bogotá.

El seguimiento a la jornada se realiza con la participación de varias autoridades, entre ellas el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carina Murcia Vela; el procurador general, Gregorio Eljach; el registrador nacional, Hernán Penagos; el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz; y la defensora del Pueblo, Iris Marín, además de la cúpula militar y de la Policía Nacional.

Las autoridades indicaron que el PMU continuará en sesión permanente para vigilar el desarrollo del proceso electoral y garantizar que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto con normalidad y seguridad en todo el territorio nacional.

Hechos puntuales

• Bolívar (Calamar, corregimiento de Río Viejo): Se reportó la quema de cubículos

de votación por miembros de la comunidad. El ministro aclaró que no se trataba

de material electoral, aunque el hecho es investigado.

• Santa Rosa del Sur: La vía hacia La Y de San Lucas se cerró tras enfrentamientos

la noche del 7 de marzo, que podrían haber dejado civiles heridos. Las

autoridades verifican la información. El material electoral ya se encuentra en la

zona veredal y el proceso continúa bajo monitoreo.

• Norte de Santander: Se investiga el intento irregular de ingreso de

aproximadamente 2.400 personas desde Venezuela, situación que está siendo

atendida por las autoridades en la zona fronteriza.

• Córdoba: Se conoció un audio en el que un delegado de la Registraduría estaría

presuntamente negociando mil votos por 100 millones de pesos. La situación está

siendo verificada por las autoridades competentes.