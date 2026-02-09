Un nuevo accidente aéreo se presentó en la tarde de este lunes 9 de febrero en el país, por fortuna, esta vez, los ocupantes de la aeronave salieron vivos. Se trata de la avioneta con matrícula HK-4754, tipo PA-34 que cubría la ruta Popayán-Cali, y cayó a tierra antes de llegar al aeropuerto de Cali.

Así lo confirmó la Aeronáutica Civil, que señaló que el accidente ocurrió en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón que sirve a la capital vallecaucana.

Según las autoridades, la aeronave llevaba a bordo 4 ocupantes: el piloto, el copiloto, un médico y un profesional en Atención Prehospitalaria, quienes resultaron ilesos.

Suministrada Avioneta accidentada en Cali llevaba a bordo 4 ocupantes.

Se precisó que la aeronave no transportaba pacientes en el momento del suceso, un dato importante que permitió descartar una emergencia médica asociada al vuelo y concentrar los esfuerzos en la atención del evento operativo.

De acuerdo a información oficial, la avioneta era operada por la empresa Solair S.A.S., la cual tenía como destino final la ciudad de Cali, sin embargo, alrededor de las 2:51 de la tarde presentó la novedad a 5 kilómetros del umbral de pista del principal aeropuerto del suroccidente del país.

“De manera inmediata fueron activados los equipos de Búsqueda y Rescate (SAR), así como unidades del Cuerpo de Bomberos del área, los cuales se encuentran arribando a la zona del accidente con el fin de brindar apoyo y asegurar el área”, se lee en el comunicado de la Aerocivil.

De igual manera, la autoridad aérea señaló que “personal de la Dirección Técnica de Investigaciones se encuentra en desplazamiento hacia el lugar del suceso, para adelantar las labores de verificación e investigación correspondientes, de conformidad con los protocolos establecidos”, enfatizó la Aeronáutica Civil.

Por el momento, las autoridades investigan las causas técnicas u operativas que derivaron en el incidente, siguiendo los protocolos nacionales e internacionales de seguridad aérea.