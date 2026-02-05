A propósito del bombardeo de parte de las Fuerzas Militares en contra del ELN en el Catatumbo, en el Norte de Santander, el presidente Gustavo Petro se refirió a los procesos de paz que ha ofrecido a los diferentes grupos armados ilegales del país.

Leer también: ‘Les propusimos un proceso de paz, nos respondieron asesinando’: Petro tras muerte de siete guerrilleros del ELN en enfrentamientos con el Ejército

Por medio de su cuenta de X, indicó que ordenó el ataque: “Hace tres años se le propuso al ELN un proceso de paz. Nos respondió hace un año asesinando 200 campesinos en el Catatumbo”, se lee en la publicación.

Además, aprovechó para señalar que los nombres de los capos y cabecillas de los grupos armados ilegales ya están desde hace tiempo en las entidades de inteligencia de Estados Unidos.

“Los nombres de los capos de capos que he entregado a TRUMP, no viven en Colombia y son parte de la multinacional de la cocaína. He solicitado una gran coordinación de inteligencias policiales de todo el mundo para incautar sus capitales y bienes y sus capturas en las ciudades del lujo en dónde se encuentran”, se lee en parte de la publicación.

Y agregó: “Hace mucho tiempo los nombres de los capos de capos ya están en los organismos de inteligencia de los EE. UU”.

Aunque no mencionó al Clan del Golfo, parece una clara respuesta a este grupo armado, pues luego de que se conociera que el jefe de Estado habló del tema con Donald Trump, este grupo publicó un comunicado suspendiendo las negociaciones con el Gobierno.

“Esto sería un atentado contra la buena fe y los compromisos”, aseguró en X la organización narcotraficante, agregando que se levantará de la mesa de negociaciones “provisionalmente” mientras sus miembros hacen consultas sobre el pacto de Washington.

“El presidente Petro antepuso sus intereses personales sobre el bien mayor, que es la paz en los territorios”, advirtieron las denominadas Autodefensas Gaitanistas o Ejército Gaitanista.

Importante: “Ningún país debe invadir a otro”: Petro sobre Venezuela

El Ejecutivo y el Clan del Golfo habían anunciado en septiembre que iniciaron conversaciones en Doha con miras a un desarme a cambio de beneficios legales.

Petro también acordó con Trump ir tras Iván Mordisco, líder de la principal de las disidencias de las FARC, y alias Pablito, jefe de la guerrilla ELN.