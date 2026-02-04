La Diócesis de Armenia, por medio de un comunicado, alertó a la comunidad de la ciudad y del departamento del Quindío sobre un sacerdote falso que estuvo oficiando misas sin contar con el reconocimiento ni aval de la Iglesia.

Se trata de Guillermo de Jesús Zapata Arango, quien, pese a presentarse como sacerdote, no está autorizado para ejercer como un ministerio.

La diócesis comunicó que revisó cuidadosamente las credenciales de Zapata Arango y comprobó que este no mantiene comunión canónica con la Iglesia, ni tiene autorización de la Diócesis de Armenia ni de ninguna jurisdicción eclesiástica para ejercer su ministerio.

Alertó que el hombre no está autorizado para ejercer celebraciones o actos litúrgicos en nombre de la Iglesia Católica dentro de esa jurisdicción. Es por esto que la diócesis exhortó a los fieles a abstenerse de participar en cualquier actividad religiosa presidida por él.

En el mismo escrito, la autoridad eclesial indicó que las celebraciones realizadas por Guillermo de Jesús Zapata Arango carecen de validez sacramental. Sobre los fieles, alertó que actuaron de buena fe y por eso no son considerados responsables de lo ocurrido desde el punto de vista moral.

Por medio de redes sociales se conoció que Zapata Arango oficiaba misas en la parroquia San Juan María Vianney, en el barrio La Grecia de Armenia. Lo estuvo haciendo durante más de un año.