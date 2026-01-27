El departamento del Tolima continúa en vigilancia sanitaria debido al incremento de casos de fiebre amarilla, una enfermedad que en los últimos meses ha dejado decenas de personas fallecidas y ha encendido las alarmas entre las autoridades de salud.

Uno de los casos más recientes ocurrió en el municipio de Icononzo, donde se confirmó la muerte de un trabajador que se habría contagiado en una zona vecina y que no contaba con esquema de vacunación. Este hecho volvió a poner sobre la mesa la importancia de la inmunización en las regiones con mayor riesgo.

Este hecho volvió a poner sobre la mesa la importancia de la inmunización en las regiones con mayor riesgo.

Según datos oficiales, en varios municipios del oriente tolimense se han aplicado miles de dosis contra la fiebre amarilla. Sin embargo, un número significativo de ciudadanos continúa rechazando la vacuna, incluso firmando documentos en los que expresan su negativa a recibirla.

Las autoridades locales han manifestado su inquietud ante esta situación, ya que la mayoría de los fallecimientos registrados corresponde a personas que no estaban vacunadas.

La Secretaría de Salud del departamento informó que, desde el inicio del brote en 2024, se han reportado más de un centenar de contagios, con un alto número de muertes asociadas a la enfermedad. De acuerdo con los reportes, Tolima concentra la mayor proporción de casos a nivel nacional, especialmente en municipios ubicados en el oriente.

A nivel nacional, el Ministerio de Salud también ha señalado que la fiebre amarilla sigue siendo una amenaza en algunas regiones, sobre todo en zonas rurales y de difícil acceso.

Las autoridades sanitarias insisten en que la vacuna es la principal herramienta para prevenir la enfermedad. Por esta razón, recomiendan aplicarla al menos diez días antes de viajar a municipios con circulación activa del virus.

Además, quienes hayan recibido la dosis hace más de una década y planeen desplazarse a zonas de riesgo, deben considerar la revacunación como medida preventiva.

Asimismo, entre los fallecimientos reportados se encuentra el de un menor de edad que fue trasladado a un hospital de alta complejidad en Ibagué, donde permaneció en cuidados intensivos. Aunque tenía antecedentes de vacunación, su condición se agravó rápidamente.

También se confirmó el deceso de una pareja de turistas procedentes de Bogotá, quienes contrajeron el virus tras visitar un municipio del oriente del Tolima y presentaron síntomas severos días después.

Actualmente, localidades como Cunday, Icononzo, Villarrica, Melgar, Ataco, Rioblanco y Chaparral hacen parte del listado de zonas priorizadas, donde se han intensificado las jornadas de inmunización, incluyendo visitas casa a casa y campañas en sectores rurales.