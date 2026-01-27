El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó de la captura de un cabecilla al servicio de ‘Iván Mordisco’ y considerado como el encargado de perpetrar el asesinato de un patrullero en días pasados en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, cuando se encontraba fuera de servicio.

El capturado responde al alias de ‘El Mocho’, según confirmó el ministro a través de un mensaje en su cuenta de X: “Este es el mensaje directo: quien ataca a un integrante de la Fuerza Pública se enfrenta a una persecución sin descanso”.

Y agregó que a los criminales “los perseguimos, los cercamos y los asfixiamos hasta sacarlos del territorio. Esperamos todo el peso de la justicia”.

Durante el atentado al uniformado de la Policía, patrullero Carlos Andrés Pineda Castro, su hijo de apenas 10 meses de nacido resultó herido. El hecho de sangre ocurrió el pasado lunes 26 de enero en el corregimiento de Robles, jurisdicción de la población vallecaucana.

“Este crimen, perpetrado en un entorno familiar y fuera del servicio, enluta al país y evidencia hasta dónde puede llegar la crueldad de quienes han perdido todo respeto por la vida. Nada, bajo ninguna circunstancia, puede justificar un ataque contra una familia”, sostuvo en su momento Sánchez.

Tras el homicidio, el ministro prometió desplegar “todas las capacidades institucionales para identificar y llevar ante la justicia a los responsables”.

Solo en enero de este año, cinco policías han sido asesinados, según cifras del Ministerio de Defensa.

“Su memoria nos compromete a actuar con determinación y sin descanso. Proteger a quienes nos protegen es un deber del Estado y una causa que no admite indiferencia”, afirmó.