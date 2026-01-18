En estado crítico permanece un sacerdote retirado y docente, quien fue brutalmente agredido en el municipio de Bello, Antioquia, luego de pedir a unos vecinos que bajaran el volumen de la música.

El hecho se presentó a comienzos de enero, en plena celebración de Año Nuevo, y hoy el hombre se debate entre la vida y la muerte en una clínica de Medellín.

La víctima fue identificada como Jader de Jesús Cárdenas, de 65 años. De acuerdo con información de sus familiares al medio Noticias Caracol, el exsacerdote se encontraba en su casa cuando fue sorprendido por varias personas.

“Él se encuentra en su vivienda viendo televisión cuando de repente se encuentra con un estruendo en su casa y ve que hay unas personas allí de las cuales puede identificar y fue atacado. Él intentó correr, pero lo trajeron de vuelta al sitio de la habitación y allí le dieron con escombros y objetos contundentes en su cabeza”.

Según versiones preliminares en medios locales, los hechos se registraron en la madrugada del 1 de enero, luego de una discusión previa con vecinos por la ocupación del antejardín de su casa y por el volumen de la música. En ese altercado habría intervenido la Policía, sin que se evitara posteriormente la agresión.

Asimismo, la vivienda de Jader de Jesús quedó con severos daños materiales tras el ataque y, según algunas versiones, también habrían sido hurtadas varias pertenencias. Familiares aseguran que el hombre logró identificar “a dos de sus vecinos, los cuales tienen trabajadores. Yo recibí una llamada a las 4 a.m., fue una llamada agonizante”.

Por otro lado, la familiar del sacerdote manifestó que, “él tiene fracturas faciales, ha convulsionado, tiene golpes en la cabeza, en este momento su estado de salud es crítico, se encuentra intubado, estamos esperando respuestas favorables, pues hasta el momento no ha tenido avances en su salud”.

El estado de salud de Cárdenas es delicado. “Todos estamos devastados y asombrados con la situación. No nos esperábamos encontrar esto más las situaciones que se desconocían, él solo pidió que le bajaran a la música”, manifestó su familiar.

Finalmente, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos, mientras que la familia ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y espera que los responsables de esta agresión sean identificados y capturados.