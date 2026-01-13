La mañana de este martes 13 de enero, un ataque armado dejó como saldo la muerte del hijo de 11 años del director de la cárcel de Neiva, Edgar Enrique Rodríguez Muñoz, y heridas graves al subdirector del establecimiento, coronel (r) Renato Solano Osorio.

Lea más: Ataque armado contra directivos de la cárcel de Neiva deja dos heridos, incluido un menor de edad

Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), los hechos ocurrieron alrededor de las 6:53 a. m. en la ruta 45, vía que conecta Neiva con el municipio de Rivera.

El director de la cárcel se desplazaba en un vehículo particular junto a su hijo y el subdirector del penal cuando un motociclista interceptó el vehículo y disparó al menos seis veces contra los ocupantes.

El menor recibió un impacto de bala en la cabeza que le ocasionó la muerte, mientras que el subdirector resultó herido en el abdomen y tórax, permaneciendo en estado delicado. Tanto el director de la cárcel como el conductor del vehículo lograron salir ilesos del atentado.

Ver más: Minjusticia (e) explica las razones de la suspensión del traslado de Digno Palomino y alias Castor

Los heridos fueron trasladados de inmediato al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, donde reciben atención especializada.

Mientras tanto, las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer los móviles del ataque y capturar a los responsables.

“Hacemos un llamado por el respecto por la vida y convocamos a las autoridades para dar con los responsables de este lamentable hecho”, se lee en el comunicado.