Este lunes se registró una fuerte explosión de dos cilindros de gas en Bogotá. El hecho, ocurrido en una vivienda al sur de la ciudad, dejó dos personas muertas.

De acuerdo a información preliminar, la emergencia ocurrió en una edificación de construcción informal, donde la onda expansiva afectó varias viviendas que se encontraban alrededor.

Según el reporte oficial, en el inmueble se hallaron aproximadamente 20 cilindros de color rojo que, al parecer, estaban siendo manipulados en el momento del estallido.

Organismos de socorro y unidades policiales se encuentran en el lugar para adelantar el levantamiento de los cuerpos y detallar los daños estructurales.

Asimismo, las autoridades señalaron que trabajan en la identificación del contenido de las pipetas, y las causas exactas de la explosión.