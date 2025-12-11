El presidente Gustavo Petro firmó la orden para avalar la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, más conocido como alias Pipe Tuluá, el máximo cabecilla del grupo criminal La Inmaculada, que tiene su centro de operaciones en el Valle del Cauca.

La decisión del mandatario se produce después de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia diera el visto bueno al traslado del procesado a territorio estadounidense, donde enfrenta cargos por delitos relacionados con narcotráfico, concierto para delinquir y otros delitos conexos.

Las investigaciones señalan que este grupo habría participado en la fabricación, transporte y distribución de grandes cargamentos de drogas, empleando estructuras violentas que contribuyeron a la expansión de la criminalidad en zonas urbanas y rurales.

En Estados Unidos se acusa a Marín Silva de enviar toneladas de cocaína desde Colombia hacia México y Estados Unidos. Las investigaciones indican que la banda tiene vínculos con los carteles de Sinaloa, La Línea, la Oficina de Envigado,y que junto a estas usaba embarcaciones, aeronaves y vehículos para el transporte de cocaína.

En la actualidad, el capo está recluido en la cárcel de La Picota, en Bogotá.