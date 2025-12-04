En video quedó grabado el momento en que un uniformado de la policía alza en sus brazos a un bebé, luego de rescatarlo de los escombros que quedaron después de que un camión aplastara su casa.

El accidente se registró en la tarde del 28 de noviembre, en la entrada al municipio de Paz de Río, en Boyacá. El uniformado, subintendente Jeiner Custodio Cuesta, fue el héroe de la situación, porque al atender el hecho, sin pensarlo mucho, rescató debajo de los escombros al niño, de solo 3 años.

El tractocamión involucrado cargaba carbón y habría presentado una falla mecánica, cayendo sobre la casa donde estaba el menor de edad. En el accidente resultaron heridas seis personas.

En videos difundidos en redes sociales se nota al abuelo del niño, de nombre Arturo, gritando desesperado junto a otros familiares. Luego del rescate el señor trata de limpiarle la cara, lo besa y agradece a Dios.

“Me dijeron que eran varios los niños involucrados. Llego nuevamente acá a seguir con la búsqueda y rescate, observo la figura de lo que imaginé que era un muñeco. Al verificar, trato de sacarlo, él respiró, soltó un llanto y me lo llevé en el pecho”, declaró el subintendente Cuesta a Noticias Caracol.

Agregó: “Una vez logro llegar con el niño, algunos familiares, lógicamente de la felicidad y de la emoción, al ver que el niño se encontraba con vida, trataron de recibírmelo. Pues lógicamente, por el protocolo, los primeros auxilios, mi intención era entregarlo a los al centro de salud”.

El accidente dejó a dos niños muertos, primos de Arturo, que fueron identificados como Luis Alejandro Delgado Cárdenas, de 13 años, y Sara Isabel Pinzón Cárdenas, de 11 años.

“Al observar que el conductor del tractocamión se encontraba atrapado, procedimos a verificar a ver a si podíamos con una varilla tratar de rescatarlo y en ese momento observamos el piecito de una de las personas involucradas en el accidente. Procedimos a tratar de rescatarlo, de sacarlo. Al verificar, ya se encuentra sin vida”, narró el uniformado.

La madre de Arturo, Jessica Manrique, agradeció frente a las cámaras del medio nacional al uniformado de la Policía por rescatar al niño.

“No hay palabras para agradecerle lo que hizo por nosotros. Realmente, es un milagro que mi bebé esté bien, esté vivo, esté sano, esté completo, porque realmente, donde él estaba, donde cayó, era una gran altura. Entonces, que Dios lo bendiga, que la Virgen lo proteja”, dijo.

Luego de dos días hospitalizado, Arturo ya está junto a su familia, en buen estado de salud.