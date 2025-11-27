La defensa del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró este jueves que el exfuncionario nunca ha pensado en volarse del país, por lo que no representa un riesgo de fuga. Además señaló que no era necesaria la medida de aseguramiento en su contra.

Leer más: Con ayuda de la IA, familia de Gabi Romero vuelve a darle abrazos tras ocho años de su muerte a manos de Levith Rúa

Bonilla es señalado por los delitos de cohecho, concierto para delinquir agravado y celebración indebida de contratos, en medio de su administración en el Gobierno Petro.

En entrevista con la Blu Radio, el abogado penalista Mauricio Pava indicó que la intención de enviarlo a un centro carcelario carece de fundamento y además contradice los principios constitucionales que rigen las privaciones de libertad en etapa previa al juicio.

“Está demostrado que el profesor Bonilla ha comparecido a todas las audiencias”, añadió Pava, señalando que el exministro ha demostrado, durante todo el proceso, “plena voluntad de comparecencia”.

Ver también: ¿Por qué discutieron Teófilo Gutiérrez y Alfredo Morelos? Aquí está el motivo y lo que se dijeron

Asimismo, la defensa argumentó que Bonilla es un pensionado de la Universidad Nacional y no cuenta con condiciones económicas que le permitieran evadir la justicia, o sostenerse en otro país.

Ante ello, el abogado presentó un análisis UIAF que demostraría la condición económica actual del exfuncionario.

“No sólo no ha pretendido irse, no ha pensado en irse, sino que además no puede irse porque no tiene condiciones económicas para instalarse por fuera del país”, sostuvo.