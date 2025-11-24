El abogado y precandidato presidencial Abelardo De la Espriella aseguró este lunes 24 de noviembre que el senador Iván Cepeda, la carta del progresismo para las elecciones de 2026, es respaldado por las estructuras políticas y criminales del país.

De acuerdo con el abogado, Cepeda encarna “los intereses del petrismo más radical y de los grupos armados ilegales que históricamente han atentado contra la democracia”.

En este sentido, señaló que es el “el candidato del actual presidente Gustavo Petro de las Farc, de sus disidencias, del régimen de Nicolás Maduro y de quienes, bajo distintas formas, han pretendido someter al país mediante la intimidación y la violencia”.

Posteriormente, De la Espriella aseguró que que existen denuncias previas sobre presiones ejercidas en zonas rurales para favorecer al hoy senador, lo que se suma a la reciente declaración del cabecilla del Estado Mayor Central, Iván Mordisco, quien anunció que su organización intervendrá en las elecciones del 2026.

“La reaparición de Mordisco, así como los secuestrosregistrados en la vía Panamericana en fechas coincidentes con ese pronunciamiento, son evidencia de que los grupos narcoterroristas ya están intentando incidir en la contienda electoral”, denunció.