El frente Jaime Martínez, una de las disidencias de las Farc, publicó este viernes 21 de noviembre un video en el que desmiente su participación en el secuestro del cantante Miguel Ayala, hijo del artista Giovanny Ayala, y de su mánager, Nicolás Pantoja.

Lea más: Giovanny Ayala pide la intervención de Petro para el regreso de su hijo Miguel: “como padre, le pido al señor presidente que desplace a todo su equipo”

Desde el pasado 18 de noviembre ambos permanecen secuestrados cuando se movilizaban por un tramo de la vía Panamericana, en jurisdicción del departamento del Cauca.

En el video, aproximadamente de un minuto, un hombre que se identifica como integrante del grupo armado afirma que ni el artista ni su representante se encuentran bajo su custodia. El hombre manifiesta que las autoridades “Los acusan sin fundamento”.

Captura de video

Asimismo, el mensaje refuerza lo expresado previamente en un comunicado escrito, en el que los disidentes aseguran que se les responsabiliza injustamente, pese a que informes de inteligencia de Popayán y Cali señalaban al frente ‘Jaime Martínez’ como presunto autor del plagio.

Ver más: Esta es la estructura criminal que estaría detrás del secuestro del hijo de Giovanny Ayala

Finalmente, las autoridades no han emitido pronunciamiento alguno sobre dicho video.