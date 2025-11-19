Otro hecho violento se registró en Bogotá este martes 18 de noviembre. En Suba, una discusión entre un hombre y una mujer terminó con la muerte de una joven de 19 años luego de que fuera atropellada por el conductor de un vehículo.

Leer también: “Quiso matarme por órdenes mafiosas”: presidente Petro denunció amenazas de alias Iván Mordisco

El reporte preliminar señala que todo sucedió alrededor de las 10:30 de la noche, cuando un grupo de personas departía en las inmediaciones del centro comercial Bulevar Niza.

Según testigos, un hombre arribó al lugar en su vehículo en busca de quien sería su pareja sentimental. Al parecer se generó una fuerte discusión, y hubo hasta agresiones físicas por parte del sujeto.

Cuando este hombre decidió retirarse, una amiga de la mujer involucrada se detuvo frente al vehículo y el sujeto aceleró y la atropelló, dejándola gravemente herida en el sitio.

“Era el novio de una de las muchachas que estaba compartiendo allí. Le hizo un reclamo y le decía que por qué no compartía tiempo con él, que prefería a los amigos. Se armó una discusión y luego hubo golpes”, relató un testigo a CityTv.

Agregó: “El tipo se iba a ir. Una de las amigas de la muchacha agredida se parqueó frente al vehículo para no dejarlo ir y este decidió arrancar y arrollarla”.

Se conoció que pese a que acompañantes de la joven llamaron a emergencia, los vehículos de atención médica demoraron en llegar. La mujer tenía signos vitales al momento de ser arrollada, pero luego murió por la gravedad de las heridas.

Importante: ELN se atribuyó ataque a Batallón Bolívar, en Tunja, usando volqueta cargada de explosivos

“Se presenta una colisión de un vehículo automóvil contra una mujer, situación que le genera el fallecimiento en este sitio. Es conocido por las unidades de Tránsito con el fin de indagar y esclarecer lo que ocurrió en el lugar de los hechos”, se lee en el reporte de la Policía de Bogotá.

Las autoridades empezaron las investigaciones, con testimonios y videos de cámaras de seguridad, para identificar al conductor del vehículo y dar con su paradero.

El reporte preliminar señala que la joven fallecida fue identificada como Laura Fabiana León, al parecer de unos 19 años.