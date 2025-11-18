De acuerdo con la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría, realizada durante el presente mes de noviembre, el principal problema del país es la inseguridad con el 31,3 %, segundo la corrupción con 19,8 %, tercero el desempleo con 6,3 %, cuarta la salud con 5,6 % y quinta la economía con 4,2 %.

Así mismo, los colombianos consideran que el problema que más les afecta a ellos y a sus familias es la inseguridad y la delincuencia con el 24,6 %, el costo de vida y que no alcanza la plata con 18,4%, el desempleo y falta de oportunidades con 14,5 % y el sistema de salud y los servicios de salud con 10,3 %.

Además, los ciudadanos consideran que más cosas en el país van por el camino equivocado en un 60,6 % y por el correcto en un 30 %.

Consideran que la prioridad del nuevo presidente debe ser la seguridad en un 31,3 %, la salud en un 12,5 % y la economía en un 9,5 %.

Finalmente, la desaprobación del gobierno del presidente Gustavo Petro asciende al 55,1 %, mientras que la aprobación alcanza apenas el 38,9 %.

La encuesta fue realizada por Centro Nacional de Consultoría S.A., se hicieron 2.140 encuestas en 57 municipios. En el Caribe: 430; Centro – Oriente: 384; Bogotá: 349; Centro - Sur – Amazonía: 207; Eje Cafetero: 271; Llano: 158; y Pacífico: 34.

Y la realización fue del 6 de noviembre al 14 de noviembre de 2025.