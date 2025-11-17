Por medio de un comunicado, la empresa Cenit, filial de Ecopetrol, reportó en la tarde de este lunes festivo 17 de noviembre un atentado contra el oleoducto Caño Limón – Coveñas en la vereda Las Acacias, en zona rural del municipio Arauquita, en el departamento de Arauca.

La compañía informó que activó el plan de emergencia y contingencia (PEC) por pérdida de contención. Calificó en el escrito el hecho como un “atentado terrorista” perpetrado por “desconocidos”.

De igual forma, informaron que ya dieron a conocer el hecho al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Arauquita y que se activará de manera preventiva la protección de la bocatoma de Arauquita.

“El Ejército Nacional asegura la zona para garantizar el ingreso del personal técnico que atenderá la situación”, también se lee en la misiva.

Ecopetrol recomendó a la comunidad no acercarse al lugar de los hechos, hasta tanto culminen las labores de atención y reparación en el sitio.

“Cenit y Ecopetrol rechazan estas acciones ilícitas y hacen un llamado para que cesen los delitos contra la infraestructura que ponen en riesgo la integridad de las comunidades, generan graves consecuencias al ambiente y afectan el desarrollo económico del país”, finaliza el comunicado.