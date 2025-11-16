El Global Coffee Awards 2026 es uno de los certámenes más reconocidos para los cafés de especialidad a nivel internacional, y Colombia tendrá representación en este importante evento.

La clasificación se da en un contexto en el que Colombia reafirma su reputación como productor de café de alta calidad, y además consolida un mercado interno más sofisticado y en crecimiento.

Por su parte, la Federación Nacional de Cafeteros indicó que el consumo nacional ya alcanza entre tres y cuatro tazas diarias por persona, lo que significa un incremento anual del 0,3 %, impulsado por la preferencia creciente por cafés de alta calidad y de origen.

Actualmente, el país está enfocado en la exportación de café verde, fortaleciendo un consumo interno que supera los 2,2 millones de sacos al año.

Gracias a este consumo masivo y al cambio cultural establecido con la bebida, han surgido nuevas marcas que compiten en escenarios globales, como el certamen Global Coffee Awards.