La carretera Bogotá-Villavicencio quedó abierta por completo, tras dos meses de cierre e interminables desvíos. La apertura la hizo el Ministerio de Transporte el pasado sábado 15 de noviembre, en ambos carriles del kilómetro 18, un importante corredor vial.

Cabe recordar que esta carretera estaba cerrada por la caída de 100 metros cúbicos de tierra. Luego de arduas labores, la cartera de Transporte confirmó que abrió los dos carriles en ese punto para mejorar la movilidad de los miles de viajeros que hacen este recorrido durante los fines de semana, y en especial en la temporada de fin de año.

La ministra del Transporte, María Fernanda Rojas, indicó que se cumplió con lo anunciado de habilitar el tránsito bidireccional del km 18 de la Vía, cuya recuperación fue prioridad en el Puesto de Mando Unificado de Movilidad, liderado por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), junto a la concesión.

El anunció de la reapertura de esta importante vía también la hizo el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X. En la imagen se observa ambos carriles asfaltados y señalizados, así como la tierra a un costado de la vía.