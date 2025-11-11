El Ejército Nacional, en operaciones conjuntas con autoridades judiciales y policiales internacionales, capturó a alias Borucha, presunto articulador financiero de una red transnacional al servicio de alias Iván Mordisco. Junto a él fueron capturados dos hombres más, un ciudadano venezolano y otro ecuatoriano.

Leer más: Conductor de Sobusa resulta gravemente herido tras ataque de vendedor ambulante en el centro

Con estas aprehensiones, ejecutadas en el departamento del Cauca, en el marco del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho Plus, las Fuerzas Militares colombianas dieron un fuerte golpe al narcotráfico, ya que los tres sujetos serían integrantes de una red internacional de tráfico de drogas y financiación ilícita de estructuras criminales, que operan en Colombia y Ecuador.

De acuerdo a información preliminar, las tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 20, adscritas a la Brigada Contra el Narcotráfico N.º 3, llegaron hasta el corregimiento de Mojarras, municipio Mercaderes, en el sur del Cauca, para ejecutar dicho operativo.

Alias Borucha es requerido mediante orden internacional con fines de extradición por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.

Ver también: Hallan sin vida a joven de 19 años que tenía más de 10 días desaparecida

Las autoridades señalaron que los dos extranjeros capturados habrían cumplido actividades logísticas y de enlace con carteles internacionales.

En el lugar se incautaron más de tres kilogramos de heroína y un vehículo de alta gama. Tanto los capturados como el material incautado fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.