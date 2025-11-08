Carlos Andrés Rozo, quien era comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Colegio e integrante del Grupo Especializado de Búsqueda y Rescate Acuático de Bomberos Cundinamarca, fue hallado sin vida en las últimas horas, según confirmó el gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey.

Se trata del bombero que mientras participaba en la búsqueda de la menor de edad Shairin Tovar Quintero, desaparecida el pasado 3 de noviembre en un incidente en el Río Blanco, cuando fue arrastrado por la corriente en el sector Puente Río Chiquito, en la vereda Cerinza en el municipio de Gutiérrez.

“Con profunda tristeza quiero informar que, tras intensas labores de búsqueda, fue hallado sin vida el bombero Carlos Andrés Rozo, del municipio de El Colegio, quien había desaparecido en el sector Puente Río Chiquito, vereda Cerinza en el municipio de Gutiérrez, mientras participaba en la búsqueda de la menor Shairin Tovar Quintero”, informó el gobernador Rey.

Añadió que el bombero fue hallado en el sector Peñalisa, “al cual la única manera de acceder para efectuar el rescate es por vía helicoportada. Adelantamos gestiones para poder contar con este mecanismo de rescate. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus compañeros del Cuerpo de Bomberos y a toda la comunidad bomberil de Cundinamarca”.

De acuerdo al relato de los Bomberos de Cundinamarca, el subteniente Carlos Andrés Rozo “fue arrastrado por la corriente mientras adelantaba maniobras en la zona”.

Sobre la niña, este viernes 7 de noviembre, Evelio Castro, familiar de la menor desaparecida, dijo en Noticias Caracol: “Mi hermano y todos los que estaban compartiendo ahí, enseguida comenzaron a buscar, pero desafortunadamente la corriente les ganó y pues solo se encontró a la niña de 8 años”.

“Le pedimos a la comunidad de Guayabetal, y todas esas veredas hacia abajo, que por favor nos ayuden porque de verdad ya de ayer desde las 2:00 de la tarde y todo el día hicieron el plan de búsqueda en compañía de la comunidad y no hemos tenido respuesta de la niña de su paradero. De verdad, le pido a la autoridad y al alcalde que por favor nos ayuden”, agregó.