Tan solo un día fungió Luis Alberto Martínez como superintendente Nacional de Salud, pues este viernes el Ministerio de Salud expidió el decreto 1113 del 22 de octubre de 2025, mediante el cual da por terminada su misión en dicho cargo y designa en su reemplazo al viceministro de Salud, Jaime Urrego.

“Encargar a partir de la fecha del empleo denominado Superintendente Código 0030 Grado 25, de la Superintendencia Nacional de Salud, al Doctor Jaime Hernán Urrego Rodríguez, (…), quien se desempeña en el empleo de libre nombramiento y remoción denominado Viceministro, (…), del Viceministerio de Salud Pública y Prestación de Servicios del Ministerio de Salud y Protección Social, sin que implique la separación de las funciones del cargo del cual es titular”, dice el decreto.

Así las cosas, Jaime Urrego estará temporalmente al frente de la entidad mientras el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo decide quién tomará las riendas de la Superintendencia Nacional de Salud.

Esto después de que Helver Guiovanni Rubiano García presentara el pasado 9 de octubre su renuncia irrevocable al cargo de superintendente Nacional de Salud. La dimisión fue oficializada dos semanas después por el Gobierno nacional mediante el Decreto 1112 de 2025.

El documento recuerda que Rubiano García había sido nombrado en noviembre de 2024 y se desempeñó durante menos de un año al frente de la Superintendencia. Su renuncia fue aceptada “a partir de la fecha” y el nuevo encargo se formalizó el 22 de octubre.