Desde muy tempranas horas de la mañana de este viernes 24 de octubre, usuarios han venido reportando en redes sociales fallas en la billetera digital Nequi y en la aplicación de Bancolombia. Ciudadanos han asegurado en decenas de comentarios que no han podido realizar operaciones.

Bancolombia, en sus redes sociales, emitió un comunicado, admitiendo las fallas, pero alertando que también se están registrando problemas en sus cajeros oficiales en todo el país.

“Esta mañana detectamos una falla en uno de nuestros servidores que ha afectado el funcionamiento de varios servicios. Nuestro equipo técnico está trabajando sin descanso para solucionarlo lo antes posible”, se lee en el comunicado de Bancolombia.

Se agrega: “Mientras tanto, estaremos informando a nuestros clientes en tiempo real sobre los avances y los servicios que siguen disponibles. Entre tanto, aquellos que tienen tarjeta de crédito, pueden hacer pagos y avances en cajeros de otros bancos”.

En la misma publicación, la entidad bancaria aseguró que el dinero y la información de los usuarios están seguros.

Hay que recordar que Nequi, aunque funciona de forma independiente, depende gran parte de la plataforma de Bancolombia, por lo que es común que si el banco presenta problemas, la billetera digital también.

Es importante mencionar que el pasado lunes tanto Bancolombia como Nequi también registraron fallas en sus aplicaciones, pero esa vez fue por cuenta de una falla en Amazon Web Services (AWS) que impactó directamente en los servicios del banco.