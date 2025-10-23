El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tildó al presidente Gustavo Petro de “lunático”, esto luego que Donald Trump anunciara la suspensión de todos los pagos y subsidios a Colombia.
“Creo que las autoridades colombianas, en lo que se refiere al ejército y la policía, siguen siendo muy proestadounidenses. El único problema de Colombia es su presidente lunático”, dijo.
“El tipo es un lunático -¡un lunático!- y no está bien”, agregó el funcionario.
Y es que la tensión diplomática entre los mandatarios de Colombia y Estados Unidos está en plena efervescencia, pues es últimas declaraciones Donald Trump se refirió a Gustavo Petro, como “un matón, un tipo muy malo”, asegurando que su país produce grandes cantidades de droga, que “pasan por México y más vale que lo vigilen”, agregó.
Trump aseguró que “tomará medidas muy serias contra él y su país, o en lo que se ha convertido su país, que es una trampa mortal”.
Estas declaraciones y el anuncio del fin de las ayudas se producen en medio de la escalada de las tensiones entre Bogotá y Washington por la guerra que EE.UU. ha declarado contra el narcotráfico.
La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas del mar Caribe y los ataques mortales sobre embarcaciones que Washington asegura transportan narcóticos en estas aguas han provocado el rechazo de Gobiernos como el colombiano y el venezolano, elevando aún más las tensiones con la Administración Trump.
Este miércoles, el Pentágono confirmó además un segundo ataque contra una supuesta narcolancha, en aguas frente a la costa colombiana en el Pacífico.
