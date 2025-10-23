Esta semana se volvió viral en TikTok el video de un hombre que pedía ayuda en redes sociales para encontrar a su hijo colombiano en Brasil. El caso despertó empatía en miles de personas que compartieron la publicación para que cualquier persona que supiera del paradero de Samuel Bonilla lo reportara a su familia.

“Hoy quiero pedir la ayuda de usted que me está viendo. Tengo a mi hijo perdido. Está en Brasil. Hace aproximadamente ocho días salió de la ciudad de Foz do Iguaçu. No sabemos nada sobre él”, dijo Fabián Bonilla, padre del joven, en medio de lágrimas.

Señaló en el video que su esposa viajó a Brasil al tercer día de la desaparición de su hijo Samuel, con la esperanza de encontrarlo lo más pronto posible. Sin embargo, en el día ocho, cuando Fabián publicó el video, todavía no tenían información del joven.

“Mi esposa ya viajó hace cinco días, lo está buscando, y yo viajo más tarde”, sostuvo Fabián, quien puso detrás suyo una camiseta con una fotografía de su hijo y el mensaje: “Se busca. Samuel. Colombiano”.

El video superó en cuestión de horas los cien mil comentarios y compartidos. Los internautas expresaron su solidaridad y preocupación por el caso, al tiempo que le dejaron mensajes de apoyo y fuerza.

“Samuel Bonilla, espero te encuentres bien”, “Si un padre llora, todos lloramos”, “Diosito permite que este padre pueda reencontrase con su hijo, a ti nada te queda imposible” y “En el nombre de Jesús aparezca Samuel Bonilla sano y salvo”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.

Hallan sin vida a Samuel Bonilla

Sin embargo, este jueves 23 de octubre, dos días después del video de Fabián Bonilla entre lágrimas, se conoció que el joven Samuel fue hallado sin vida.

El padre del joven fue quien confirmó la noticia a través de otro video en TikTok, anunciando que la búsqueda acababa de terminar.

“Estamos aquí en la policía científica de Foz do Iguaçu y ya está plenamente identificado el cuerpo. Nuestro hijo ha muerto. Gracias por su apoyo”, dijo visiblemente afectado.

Fabián Bonilla no dio detalles de las circunstancias en que murió su hijo, aunque prometió seguir informando sobre el caso.

Los usuarios de la red social de videos expresaron su tristeza por el desenlace de la búsqueda de Samuel.

“Lo lamento tanto, de verdad tenía la esperanza de que lo encontraran sano y salvo”, “No quiero imaginar el dolor tan grande que debes estar sintiendo, nadie está preparado para esta noticia” y “Sentí como si me echaron un balde de agua fría” son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.