El aeropuerto El Dorado de Bogotá reanudó sus operaciones hacia las 8:00 de la mañana de este jueves, luego de un cierre temporal causado por una densa neblina que redujo la visibilidad en la pista e impidió el despegue y aterrizaje de aeronaves durante las primeras horas del día.

Le puede interesar: Cierre operativo en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá por niebla en las pistas: hay retrasos en vuelos en Barranquilla

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) informó que la decisión de suspender temporalmente las operaciones se tomó por razones de seguridad aérea, luego de que las condiciones meteorológicas en la Sabana de Bogotá impidieran garantizar la visibilidad mínima requerida para las maniobras.

“A la hora hay visibilidad reducida por fuerte niebla densa en los alrededores del aeropuerto El Dorado. Recomendamos mantener contacto con las aerolíneas debido a las afectaciones en operaciones y cambios en itinerarios”, señaló la entidad en su cuenta oficial de X.

Aerocivil Imagen de una de las pistas de el Aeropuerto El Dorado.

Retrasos y reprogramaciones en los vuelos

De acuerdo con lo que se conoció, el cierre del principal aeropuerto del país afectó alrededor de 14 vuelos, entre nacionales e internacionales. Algunos itinerarios debieron reprogramarse hasta con dos horas de diferencia respecto al horario inicial, mientras que varias aeronaves fueron desviadas a aeropuertos alternos.

Vea aquí: “Es incendiar la democracia con fósforos electorales”: políticos reaccionan tras anuncio de Montealegre de una Constituyente

Durante la madrugada, pasajeros reportaron largas esperas dentro de los aviones y en las salas de embarque, ante la falta de información oportuna sobre las demoras.

La suspensión temporal también tuvo efectos en cadena sobre otros aeropuertos del país. En el Ernesto Cortissoz, que presta servicio a Barranquilla, se registraron retrasos en vuelos de conexión debido a la congestión generada en la terminal bogotana.

La situación se está normalizando gradualmente

Con la mejora de las condiciones climáticas, las operaciones en El Dorado se normalizaron progresivamente hacia media mañana. Sin embargo, la Aerocivil advirtió que podrían mantenerse ajustes o demoras durante el resto del día.

Lea también: Confrontación entre Trump y Petro levanta un polvorín en la política colombiana: “El presidente pelea con el mundo y los ciudadanos pagan las consecuencias”

“La Aeronáutica Civil trabaja de manera permanente con sus equipos técnicos y sistemas tecnológicos para garantizar una operación segura y ordenada, en la que la protección de la vida y la seguridad aérea prevalezcan frente a las condiciones meteorológicas adversas”, agregó la autoridad aérea en un comunicado.

La Aerocivil pidió a los usuarios consultar directamente con las aerolíneas antes de desplazarse hacia el aeropuerto o presentarse al embarque, y mantenerse atentos a los comunicados oficiales sobre posibles cambios en los horarios de vuelo.