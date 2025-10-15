Durante la mañana de este miércoles 15 de octubre, miles de usuarios reportaron fallas en el funcionamiento de DiDi, una de las plataformas de transporte y domicilios más populares del mundo.
Video: guardia rescata a una joven segundos antes de ser atropellada por un tranvía
Venezuela activa plan de defensa para “proteger las entradas a Caracas” ante “asedio” de Estados Unidos
¿Cómo se consigue la nacionalidad española?
De acuerdo con los reportes, el problema impide a los usuarios solicitar vehículos o realizar pedidos a través del servicio de DiDi Food.
En la pantalla aparece el mensaje: “Error de red. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde”, lo que ha generado gran molestia entre conductores y clientes.
El portal Downdetector, especializado en monitorear caídas de servicios digitales, registró un incremento significativo de quejas desde las 6:00 a.m., concentradas principalmente en Colombia, aunque el fallo también afectó a México, Argentina y Chile.
Según los datos recopilados, el 58% de los usuarios reportó problemas de conexión con el servidor, el 31% mencionó fallas dentro de la aplicación, y un 11% aseguró tener errores al iniciar sesión.
Bogotá fue la ciudad con más reportes, seguida de Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Armenia y Bucaramanga.
Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de usuarios que no podían pedir un carro ni recibir sus pedidos a domicilio, convirtiendo a #Didi en tendencia.
DiDi se pronuncia sobre las dificultades del servicio
Mediante un comunicado, la empresa indicó que presentaron una interrupción inesperada de la App y durante el día el servicio será reestablecido gradualmente.
Ofrecieron disculpas a los usuarios que se pudieron ver afectados por la contingencia.