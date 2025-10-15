Durante la mañana de este miércoles 15 de octubre, miles de usuarios reportaron fallas en el funcionamiento de DiDi, una de las plataformas de transporte y domicilios más populares del mundo.

De acuerdo con los reportes, el problema impide a los usuarios solicitar vehículos o realizar pedidos a través del servicio de DiDi Food.

En la pantalla aparece el mensaje: “Error de red. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde”, lo que ha generado gran molestia entre conductores y clientes.

X @guruclef DiDi está caído en varios países

El portal Downdetector, especializado en monitorear caídas de servicios digitales, registró un incremento significativo de quejas desde las 6:00 a.m., concentradas principalmente en Colombia, aunque el fallo también afectó a México, Argentina y Chile.

Según los datos recopilados, el 58% de los usuarios reportó problemas de conexión con el servidor, el 31% mencionó fallas dentro de la aplicación, y un 11% aseguró tener errores al iniciar sesión.

Conductores acuden a oficinas del corporativo y empleados los reciben y les dicen que están trabajando para reestablecer el servicio, por el momento sigue sin servicio #didi #didifood #didicuenta y #didifinanzas pic.twitter.com/v4aOFyvgH5 — Zuriel Cota (@ZurielCota) October 15, 2025

Bogotá fue la ciudad con más reportes, seguida de Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Armenia y Bucaramanga.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de usuarios que no podían pedir un carro ni recibir sus pedidos a domicilio, convirtiendo a #Didi en tendencia.

🚨 ¡Didi presenta fallas a nivel nacional!



Si no les aparece su Didi Card o Didi Cuenta, no se alarmen, es una caída en el sistema y pronto debería volver a la normalidad.



💬 ¿Pensaban que era su celular o no se habían percatado? #didi #didicard #didicuenta pic.twitter.com/VtaeIdo53f — Inversiones al Día (@InversionesAld) October 15, 2025

DiDi se pronuncia sobre las dificultades del servicio

Mediante un comunicado, la empresa indicó que presentaron una interrupción inesperada de la App y durante el día el servicio será reestablecido gradualmente.

Ofrecieron disculpas a los usuarios que se pudieron ver afectados por la contingencia.