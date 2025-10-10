La defensa del senador Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado el pasado 7 de junio, en medio de un mitin político en el barrio Modelia de Bogotá, rechazó contundentemente las declaraciones del abogado Alejandro Carranza, defensa del presidente Gustavo Petro, sobre el crimen del precandidato.

En el marco de su intervención ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Carranza denunció una supuesta “agenda política” y una “instrumentalización” del magnicidio de Uribe Turbay.

Ante las afirmaciones, la firma Víctor Mosquera Marín Abogados señaló este jueves que estas “constituyen un acto grave de desinformación y revictimización contra una familia que ha perdido a un hijo, un padre, un esposo, un senador y un precandidato presidencial, en un hecho que atenta directamente contra la democracia colombiana”.

Asimismo, la defensa de la familia Uribe Turbay aseguró que la muerte del senador “no es ni será una bandera política: es una causa de derechos humanos, un crimen de lesa humanidad y un atentado contra la libertad política y el Estado de Derecho”.

Al mismo tiempo, aseguró que dichas declaraciones son una manera de “distraer a la opinión pública de los procesos judiciales en curso que involucran al hijo del mandatario (Nicolás Petro), y catalogó el hecho como algo “inaceptable”.

“Se pretenda distorsionar la verdad y manipular el contexto judicial interno e internacional, señalando falsamente que existen ”narrativas en contra del Presidente". Las manifestaciones del abogado Carranza desconocen la autonomía judicial, el principio de independencia procesal y el deber de respeto a las víctimas, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos", se lee en el comunicado de la firma.

De igual manera, Víctor Mosquera Marín Abogados enfatizó que el uso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos “para desinformar o relativizar un magnicidio constituye una banalización del derecho internacional de los derechos humanos y una afrenta al mandato y la función institucional de la CIDH”.

La defensa de Miguel Uribe Turbay aseguró que lo expresado por Carranza ante la CIDH son insinuaciones que buscan culpabilizar a terceros o encubrir omisiones institucionales, entre ellas las relacionadas con la Unidad Nacional de Protección (UNP), “cuya actuación y fallas fueron debidamente denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, así como los discursos de odio y estigmatización del presidente Gustavo Petro, que fueron puestos en conocimiento de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes”.