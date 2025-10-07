En un exclusivo edificio del norte de Bogotá, Armando Benedetti, ministro del Interior, y Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, se dieron este martes la mano y e hicieron las paces luego de protagonizar un nuevo capítulo de fuego amigo en el Gobierno Nacional.

El encuentro, que tuvo como mediador a Roy Barreras, uno de los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño en 2026, se dio tras la intervención del presidente Gustavo Petro, que les aconsejó a los veteranos políticos que limaran sus asperezas.

“Le agradezco al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, el espacio para habernos podido congraciar de nuevo. Leeré con entusiasmo cada hoja del libro que me regaló”, dijo Benedetti en su cuenta de X.

Le agradezco al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, el espacio para habernos podido congraciar de nuevo. Leeré con entusiasmo cada hoja del libro que me regaló pic.twitter.com/S9eQkp5jNh — Armando Benedetti (@AABenedetti) October 7, 2025

Los chats de la discordia

E cruce entre el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el del Interior, Armando Benedetti, se produjo luego de que se conocieran chats del grupo de ministros en los que hay un duro cruce de palabras y expresiones subidas de tono.

Montealegre calificó de “tibio”, “fantoche” y hasta “corrupto” a su colega de gabinete, Benedetti, quien no ha caido muy bien en el Ejecutivo desde su llegada al primer cargo que tuvo allí como jefe de Despacho.

Ahora, este nuevo escándalo deja ver que la presencia de Benedetti incomoda enormemente a Montealegre, según en los chats revelados por distintos medios de comunicación.

En uno de estos, el ministro de Justicia se va de frente contra varios ministros por el rumbo del proyecto de la paz total.

“Angie (Rodríguez). Álvaro Rueda, liberal de Santander, entre otros, quiere hundir el PL (proyecto de ley) de paz total, a punta de dilaciones. Programaron una audiencia para dentro de mes y medio en Barranca. Como van las cosas, ni siquiera se discutirá este proyecto en comisión primera de Cámara. La oposición es tramposa”, escribió.

Pero, además, calificó de “tibio” a Benedetti por no apoyar esta iniciativa. “Es un tibio con la paz total. Sólo le interesan titulares de prensa y desprestigiar a los compañeros de gabinete”, le escribió Montealegre al jefe de la cartera política.

“Ahora, posa de macho alfa del Gobierno. Ya ha causado muchos daños. No sea fantoche”, agregó.

En ese sentido, Montealegre lo responsabilizó de no sacar adelante el proyecto y, por el contrario, busca “sembrar caos”.

“Como van las cosas, ni siquiera se discutirá este proyecto en Comisión Primera de Cámara. La oposición es tramposa. Y, Benedetti, que solo sirve para hablar paja y sembrar caos, ahora ya no tiene ningún interés en el proyecto, como lo hizo al principio. Así no se puede. El Titanic de la paz, se hundirá.”, escribió el ministro de Justicia.

Además, Montealegre también cuestionó a Benedetti por sus supuestos vínculos con casos de corrupción: ”Vamos a ver, que tan “gallito de pelea” es Benedetti, cuando la Corte Suprema de Justicia lo meta muy pronto a la cárcel por corrupto“, se lee en uno de los mensajes.