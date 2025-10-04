En la mañana de este sábado 4 de octubre se registran filas interminables en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, para realizar el paso migratorio; esto se debe a las protestas del sindicato de Migración, que exige al Gobierno nacional el cumplimiento de los compromisos pactados.

Cientos de pasajeros denuncian que han perdido sus vuelos por esta situación, ya que no hay suficiente personal de Migración en las ventanillas. Las demoras se presentan al inicio de la semana de receso escolar.

En las ventanillas de Migración hay letreros alusivos al incumplimiento del Gobierno, tras el ‘plan tortuga’ que efectuaron el pasado mes de mayo. El sindicato señala en los mensajes “no más deshumanización para los empleados de Migración Colombia y la Cancillería”.

Suministrada Letrero de protesta del sindicato de Migración Colombia, en el Aeropuerto El Dorado.

Según Caracol Radio, uno de los funcionarios de la entidad asegura que “los tienen intimidados”, pero aun así están trabajando para lograr el cumplimiento de las peticiones como bonificaciones y la creación de nuevos cargos.

“Nosotros estamos trabajando de la mano con ellos. En atención a sus peticiones se logró una bonificación migratoria y la entidad está en una reestructuración, con la creación de nuevos cargos y demás”, añadieron al medio antes mencionado.