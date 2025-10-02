Por medio de un boletín de prensa, el Comité Intergremial del Atlántico rechazó “de manera categórica los señalamientos infundados contra la ANDI, así como los actos vandálicos ocurridos en las últimas horas frente a sus oficinas en Bogotá, Medellín y Cali”.

Leer más: Cae falso concesionario con más de 200 personas estafadas y 7.700 millones de pesos de falsas compraventas de carros

Estos hechos, agregan los gremios, “no solo atentan contra la seguridad de directivos y trabajadores de este gremio que representa a los empresarios del país, sino que también constituyen un ataque directo a la institucionalidad y a los principios democráticos que sustentan nuestra sociedad”.

Para Intergremial estas agresiones, además, ponen en riesgo la integridad de las personas y representan un grave deterioro del respeto por las instituciones, generando un clima de polarización que afecta la convivencia pacífica y la estabilidad económica y social.

Ver también: “Estigmatizan a un sector productivo que genera empleo en el país”: Andi rechaza declaraciones de la comisión colombiana en flotilla

Y concluye la agremiación atlanticenses que “lamentablemente, estos hechos reflejan las consecuencias de una estigmatización irracional e injustificada contra el sector privado, promovida por discursos que han encontrado eco en algunas voces cercanas al Gobierno Nacional”.