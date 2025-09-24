Compartir:
Por:  Redacción País

El procurador Gregorio Eljach Pacheco indicó este miércoles que no hay evidencia de que el Gobierno quiera cambiar el calendario electoral legislativo y presidencial de 2026.

“No hemos evidenciado que en el alto gobierno exista la idea de cambiar el calendario electoral o de no permitir que se culmine. Nosotros nos hemos dado a la tarea de garantizar que se cumplan las fechas”, dijo el jefe del Ministerio Público en el Congreso LAFT América.

Mindefensa asegura que el calendario electoral se mantendrá “sin contratiempos”

“Hay dos amenazas grandes sobre el proceso electoral: Por un lado, la posibilidad de ‘hackeo’ y bombardeo digital cibernético. Y, por otro lado, el efecto dañino de la desinformación, la manipulación de lo que llaman las granjas digitales”, agregó el funcionario.

Y finalmente reportó que “el calendario electoral se viene cumpliendo y se va a cumplir. Hemos realizado una alianza entre la Contraloría, la Registraduría y la Procuraduría para trabajar conjuntamente en defensa de las instituciones y del sistema democrático colombiano”.