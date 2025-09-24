El procurador Gregorio Eljach Pacheco indicó este miércoles que no hay evidencia de que el Gobierno quiera cambiar el calendario electoral legislativo y presidencial de 2026.

“No hemos evidenciado que en el alto gobierno exista la idea de cambiar el calendario electoral o de no permitir que se culmine. Nosotros nos hemos dado a la tarea de garantizar que se cumplan las fechas”, dijo el jefe del Ministerio Público en el Congreso LAFT América.

“Hay dos amenazas grandes sobre el proceso electoral: Por un lado, la posibilidad de ‘hackeo’ y bombardeo digital cibernético. Y, por otro lado, el efecto dañino de la desinformación, la manipulación de lo que llaman las granjas digitales”, agregó el funcionario.

Y finalmente reportó que “el calendario electoral se viene cumpliendo y se va a cumplir. Hemos realizado una alianza entre la Contraloría, la Registraduría y la Procuraduría para trabajar conjuntamente en defensa de las instituciones y del sistema democrático colombiano”.