Cinco personas murieron luego de que el vehículo en el que viajaban fuera arrastrado por una creciente súbita en una carretera rural del departamento de Santander, informaron este domingo las autoridades.

Lea: ¿Qué pasó con el viaje de alcaldes a Washington? Se confirmó la participación de Federico Gutiérrez y Alejandro Eder

“Se desplazaban cinco personas -tres mujeres, un menor de edad y el conductor- entre el municipio de El Palmar y el de Galán. Se encuentran con esta creciente súbita y desafortunadamente fallecen”, expresó el jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres (OGRD) de Santander, Eduard Sánchez.

Los cuerpos de estas personas fueron recuperados por un trabajo conjunto realizado por la Policía, los bomberos y la comunidad.

Lea: Al menos nueve personas resultaron con quemaduras leves en restaurante Andrés Carne de Res tras falla de una máquina de humo

Las víctimas mortales fueron identificadas como Orfidia León, 46 años; James Afanador, de ocho; Clemencia Reyes, de 47; Pastora Olarte, de 42, y Arnulfo Torres, de 47.

“Este hecho fue inesperado y entristece a estas comunidades. Estamos acompañándolos en este dolor que ellos tienen”, añadió Sánchez.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, indicó en su cuenta de X que su administración está realizando acompañamiento a las familias damnificadas por la creciente súbita.

Lea: ¿Hacia dónde se inclinará la balanza de la Corte Constitucional?

“Tras la creciente súbita que afectó al municipio de El Palmar y que cobró la vida de cinco personas, desde la Gobernación activamos de inmediato el acompañamiento a las familias damnificadas a través de nuestra Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres. Estamos en el territorio, no solo con palabras de aliento, sino con acciones concretas de apoyo, orientación y respuesta humanitaria. En estos momentos de dolor, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de cada santandereano”, escribió.