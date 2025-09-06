Casi cinco meses han transcurrido desde el asesinato del joven Juan José Correa Guerrero, de 17 años, en el municipio de Soacha, Cundinamarca. En la noche del 12 de abril fue apuñalado por unos sujetos a los que al parecer les reclamó el pago de dos vasos de mazamorra, equivalente a seis mil pesos.

Andrea Guerrero, madre de la víctima, contó este viernes 5 de septiembre en el pódcast ‘Relatos al límite’, de ‘Blu Radio’, que su hijo trabajaba vendiendo mazamorra para ahorrar para sus estudios y para ayudarla con los gastos del hogar, aunque ella no se lo pedía.

La riña en la que resultó muerto Juan José Correa Guerrero se registró en la carrera 30 con calle 0, sector de San Mateo, hacia las 8:20 de la noche.

Al parecer, el joven vendió dos vasos de mazamorra a un grupo de dos adultos y un menor de edad, quienes le aseguraron que le iban a pagar a través de la plataforma Nequi, pero el dinero nunca llegó. Fue entonces cuando Juan José, acompañado por un conductor y otro compañero vendedor, les pidió que cancelaran lo que habían consumido.

“Se acercaron tres sujetos, pidieron tres mazamorras, las pagaron por Nequi y después pidieron nuevamente dos mazamorras, le informaron al conductor que ya les habían girado los 6.000 pesos y efectivamente ellos validaron y era un Nequi trampa. Ya los sujetos iban por la esquina de Unisur, así que ellos prendieron el vehículo, se acercaron, se bajó Juan José y le dice a uno de los chicos que no se encuentra el pago, que efectivamente no llegó el pago a Nequi y que por favor le paguen porque este valor será descontado del día de su labor”, relató la madre de la víctima.

Uno de los sujetos mayores de edad golpeó a Juan José y comenzó una riña en plena vía pública. El conductor intervino para evitar que la situación pasara a mayores.

“En ese momento el menor de edad entregó un puñal a uno de los mayores de edad y este le pegó una puñalada en el pecho (a Juan José) que son más o menos 10 cm, según la necropsia, y pues fallece instantáneamente”, dijo Andrea Guerrero.

Aunque los agresores intentaron huir del lugar de inmediato, uniformados de la Policía que se encontraban cerca lograron detuvieron en flagrancia.

Andrea Guerrero advirtió en el pódcast que el asesinato de su hijo podría quedar en la impunidad por posible vencimiento de términos en el proceso judicial que se adelanta contra los agresores mayores de edad.

“El llamado a la justicia como madre doliente que hago es que ya que el 15 de octubre vencen los términos. La segunda audiencia se va a hacer el 28 de septiembre. Los responsables pueden quedar libres porque la fiscal tiene más casos”, alertó la mujer.