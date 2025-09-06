Un nuevo ataque contra la fuerza pública se registró este sábado al oriente de Cali. Una patrulla de la Policía fue atacada con fusil en el barrio Manuela Beltrán, dejando como saldo un muerto y cuatro heridos.

De acuerdo con lo que se conoció gracias al informe preliminar de las autoridades, el hecho ocurrió cuando los uniformados acudían a verificar la denuncia de un presunto hurto reportado a la línea de emergencias 123.

La patrulla, según se supo, había sido enviada desde la estación más cercana tras recibir la llamada de alerta. Al llegar al lugar señalado, los uniformados fueron sorprendidos por disparos de delincuentes fuertemente armados.

El intercambio de fuego desató pánico entre la comunidad. Vecinos y comerciantes corrieron a refugiarse en viviendas y locales cercanos mientras se escuchaban las ráfagas.

Heridos y capturas

Hasta donde se alcanzó a corroborar, uno de los policías resultó herido por impactos de fusil y tres civiles también sufrieron lesiones. Todos fueron trasladados de inmediato al hospital Carlos Holmes Trujillo, donde reciben atención médica.

En medio de la balacera, las autoridades confirmaron además la captura de uno de los presuntos atacantes y la muerte de otro.

Una emboscada: la hipótesis de las autoridades

La Fiscalía y la Policía investigan si la llamada sobre el supuesto hurto fue utilizada como señuelo para atraer a los uniformados y atacarlos. Esta hipótesis cobra fuerza debido a la manera en que se ejecutó el ataque y el uso de armas de largo alcance.

Tras los hechos, la Policía Metropolitana de Cali desplegó un operativo en la zona con el fin de reforzar la seguridad y dar con el paradero de otros posibles responsables.

Además, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que aporte información que ayude a esclarecer el caso y reiteraron su compromiso en la lucha contra las estructuras criminales que operan en la ciudad.