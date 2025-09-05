Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Efraín José Parra, un falso odontólogo que habría abusado sexualmente de una menor de edad durante una consulta.

De acuerdo a las autoridades, este hombre es de nacionalidad venezolana y fue detenido en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá. El falso odontólogo fue señalado de aprovechar su rol como supuesto profesional de la salud para someter a “diferentes vejámenes de índole sexual” a una de sus pacientes adolescentes, que asistía a sus procedimientos odontológicos.

Según el informe de la Fiscalía General de la Nación, la menor siempre acudía con su madre a las citas, pero el 1 de diciembre de 2024, el día en que fue abusada, asistió sola a dicho establecimiento, que además operaba de manera informal.

Asimismo, el ente acusador indicó que “luego del sometimiento en contra de su voluntad, la víctima soportó otros actos indecorosos”. Efraín Parra se habría ganado la confianza de la menor y después le hizo “insinuaciones íntimas” y amenazas, que terminaron en una violación.

Luego de la denuncia de la víctima y tras una orden judicial, unidades de la Policía Nacional lo capturaron en las últimas horas.

Por su parte, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes le imputó cargos por los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento agravado, los cuales no fueron aceptados por Efraín Parra.