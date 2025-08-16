Las autoridades lograron la captura de un hombre identificado como Héctor Camilo Bastos, señalado como el presunto articulador principal de una red delictiva dedicaba a enviar viajeros a España con cocaína oculta en el equipaje.

De acuerdo con la Fiscalía, Bastos sería el responsable de proveer los tiquetes aéreos a las personas que llevarían los alijos escondidos, entregarles el equipaje de bodega cargado con cocaína e indicarles el contacto que se los recibiría en España.

La investigación contra la red de tráfico de estupefacientes inició con el hallazgo de 19 kilogramos de cocaína ocultos en la maleta de un viajero que tomaría un vuelo desde el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira (Valle del Cauca) con destino a Madrid, en junio de 2024.

La detención del implicado se realizó en el barrio Aranjuez de Medellín, en procedimiento realizado de manera conjunta con la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, con apoyo de unidades del Batallón de Inteligencia N°4 del Ejército Nacional y del Gaula Militar.

Por estos hechos, Bastos fue imputado por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, los cuales no aceptó.

Un juez de control de garantías ordenó que deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.