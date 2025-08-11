El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó en la noche de este domingo 10 de agosto un fuerte sismo en el país que tuvo como epicentro el departamento del Valle del Cauca.

De acuerdo con el boletín de la entidad, el temblor se registró a las 7:16 de la noche y tuvo una magnitud de 4.9 en la escala de Richter.

El sismo fue localizado a dos kilómetros del municipio de El Dovio, con una profundidad de 131 km.

Usuarios de redes sociales reportaron que el temblor se sintió durante algunos segundos en las ciudades de Cali, Pereira y Manizales. Asimismo, en los municipios de Palmira y Tuluá.

Las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni daños en infraestructura.

¿Qué hacer cuando se presenta un sismo?

Estas son algunas recomendaciones entregadas por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) en el país: