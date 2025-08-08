Durante un acto dedicado a entrega de tierras en el departamento de Córdoba, el presidente Gustavo Petro reaccionó a la orden que habría dado el mandatario estadounidense Donald Trump a las fuerzas militares de ese país de atacar a los carteles de narcotráfico en América Latina.

El jefe de Estado colombiano aseguró que desde su Gobierno se pronunciarán al respecto, pero que se trata de algo se soberanía nacional.

“Trump está diciendo que manda sus aviones a bombardear y nos toca pensar que vamos a hacer porque va a bombardear Colombia, no lo hacemos nosotros y ahora va a venir él. Un problema de discusión nacional. No me voy a pronunciar aún, pero la soberanía nacional existe”, dijo Petro.

Hay que recordar que este viernes 8 de agosto se conoció que Trump habría firmado una orden secreta instruyendo al Pentágono utilizar la fuerza militar contra los carteles del narcotráfico en América Latina, según The New York Times, citando a fuentes familiarizadas con la decisión.

De acuerdo con el diario neoyorquino, se trataría de la medida más agresiva adoptada hasta el momento por la Administración de Trump contra estas organizaciones, catalogadas por Washington como grupos terroristas desde enero pasado.

La orden presidencial proporcionaría una base legal para que las Fuerzas Armadas estadounidenses lleven a cabo operaciones militares directas y unilaterales en territorio extranjero contra los carteles.

Según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, el alto mando militar estadounidense ya habría comenzado a elaborar planes sobre cómo llevar a cabo estas acciones.

Vale mencionar que el Gobierno de Trump designó en febrero como terroristas a los seis principales carteles mexicanos: el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.

Además, también a la banda venezolana Tren de Aragua y a la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13).