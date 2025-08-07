El presidente Gustavo Petro dijo que este jueves 7 de agosto reivindicará la frontera sur del país durante su visita a Leticia, capital del departamento del Amazonas, en momentos de tensión diplomática con Perú por la posesión de una isla fluvial.

“Mañana, 7 de agosto, iniciaré el proceso para reivindicar la frontera sur de Colombia en Leticia, como la hice con la frontera marítima en San Andrés”, señaló Petro en su cuenta de X sin dar detalles de lo que pretende hacer.

"Mañana 7 de agosto iniciaré el proceso para reivindicar la frontera sur de Colombia en Leticia, como la hice con la frontera marítima en San Andrés."



Lo invito a ver el documental latinoaméricano sobre el único expresidente indígena de Colombia y último general del ejército…

El presidente, que este jueves cumplirá el tercero de sus cuatro años en el cargo, decidió trasladar a Leticia los actos conmemorativos del 206 aniversario de la Batalla de Boyacá, que selló la independencia de Colombia, y que tradicionalmente se hacen en un monumento histórico del centro del país, como una muestra de soberanía.

Petro acusó el martes al Gobierno de Perú de apropiarse de “un territorio colombiano en la Amazonía” por la creación del Distrito de Santa Rosa de Loreto, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, que incluye una isla fluvial surgida por cambios en el curso del río Amazonas con posterioridad al tratado de 1922 que estableció los límites entre los dos países en ese cauce de agua.

“El Gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Río de Janeiro que le puso fin (a la guerra librada entre 1932 y 1933). El tratado de Río de Janeiro estableció que la frontera es la línea más profunda del río Amazonas y que cualquier desavenencia, se resolverá entre las partes”, expresó Petro en X.

No se traslada a Leticia por los bloqueos



"La conmemoración de la Batalla de Boyacá, es la conmemoración de la independencia nacional, se traslada a Leticia, porque otra vez, el gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Rio de…"

Por su parte, el Gobierno peruano ha reivindicado su soberanía sobre la isla de Santa Rosa, donde desde hace décadas ondea la bandera peruana frente a Leticia en la triple frontera que completa la ciudad brasileña de Tabatinga.

Este 7 de agosto también se celebra el 215 aniversario de la creación del Ejército Nacional, por lo cual el mando militar acompañará a Petro a los actos en Leticia.

“Nuestro Ejército sigue firme, moderno y humano, protegiendo la vida, la libertad y la soberanía en cada rincón del país”, manifestó por su parte el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez.