Un hombre, de 31 años, fue capturado recientemente en el barrio Jardín de Ibagué, tras ser buscado desde hace 10 años por el asesinato de su hijo recién nacido. El sujeto tenía una orden judicial vigente por homicidio agravado y violencia intrafamiliar.

El crimen ocurrió en el 2016, en el municipio de Soacha, en Cundinamarca, y desde entonces el hombre estaba prófugo de la justicia, pese al requerimiento del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Fusagasugá.

La captura se dio gracias al “Plan Cazador”, estrategia que busca ejecutar órdenes judiciales y asegurar el cumplimiento de sentencias, en la carrera 4 con calle 91A, en la capital del Tolima.

El hombre fue condenado a 437 meses de prisión, es decir más de 36 años.

“Este resultado refleja nuestro compromiso con la justicia, la protección de la niñez y la lucha frontal contra los delitos que atentan contra la vida y la integridad familiar, desde la Policía Nacional reafirmamos que no descansaremos en nuestro propósito de capturar a quienes deben responder por sus actos ante la ley”, expresó el comandante del Distrito Uno de Policía METIB, el mayor Ricardo Andrés Moreno Vargas.

De acuerdo a las autoridades, en abril de 2016, mientras convivía con su pareja en Soacha, este hombre habría golpeado en diferentes ocasiones a su hijo recién nacido, y aunque fue trasladado a un centro médico el 23 de abril, finalmente falleció a causa de las lesiones.