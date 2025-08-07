Una adolescente peruana de 13 años murió poco después de dar a luz en su domicilio, ubicado en un pueblo del departamento andino de Huánuco, en el centro de Perú, tras haber sido víctima de un presunto abuso sexual, según informó esta semana la organización feminista Flora Tristán.

Lea: Hallan muerta a modelo y reina de belleza de 17 años en la casa de su novio

A través de un breve comunicado compartido en sus redes sociales, la organización defensora de los derechos de las mujeres denunció que la menor no recibió atención médica oportuna en el parto y “su corta edad representaba un riesgo”.

Pexels Imagen de referencia.

“Cada año, miles de niñas y adolescentes en el país enfrentan embarazos forzados producto de la violencia. La falta de prevención de este crimen y las barreras para el acceso al aborto terapéutico impacta directamente en la vida de las más vulnerables”, indicó Flora Tristán.

Lea: Taxista fingió sufrir un infarto para salvarse de un atraco: “Actuación para el Óscar”

Agregó que son necesarias con urgencia políticas diferenciadas para la prevención y para la atención de las víctimas de violencia sexual, sanción a los agresores y superar las barreras para el acceso al aborto terapéutico en Perú.

Medios locales detallaron que la menor dio a luz el 1 de agosto en su domicilio, ubicado en el distrito de Panao, en la provincia de Pachitea, sin atención médica.

La madre de la niña fallecida relató a periodistas que la menor perdió el conocimiento después del parto y fue hallada sin vida dos horas más tarde.

Lea: Zoológico de Dinamarca pidió a los pobladores donar mascotas para alimentar a sus leones y tigres

El levantamiento del cuerpo se realizó al día siguiente debido a lo lejano que está el distrito y, a continuación, fue trasladado a la morgue de Huánuco, donde se le realizará la necropsia.

Al mismo tiempo, llegaron a la vivienda rural personal fiscal, sanitario y policías para investigar lo ocurrido.

La Fiscalía Penal Corporativa de Pachitea (Huánuco) ha asumido el caso e investiga cómo la menor quedó embarazada y si fue víctima de violencia sexual.