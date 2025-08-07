La inseguridad en Latinoamérica es pan de cada día, en unos países es pero que en otros pero en todos causa la misma zozobra y miedo a los ciudadanos.

Y así como empeora, a las personas se ven obligadas a ser aún más cuidadosos y ‘no dar papaya’, pero los delincuentes se las ingenian y planean sus estrategias criminales más sofisticadas.

Ahora con las plataformas de transporte que se venden como más seguras que los taxis porque antes de tomar un viaje podemos saber el nombre del conductor y la puntuación que otros pasajeros le han dado.

Hasta ahí todo bien, además de ofrecer mayor comodidad pues lo recoge hasta la puerta de su casa y se negocia el precio del servicio. Esto se ha convertido en el blanco perfecto para los criminales.

Estos fingen ser pasajeros y una vez dentro del carro someten a sus víctimas: los conductores, eso fue lo que le pasó a uno de estos en Brasil que pasó tremendo susto al igual que los delincuentes que ‘salieron a deber’.

En un video que circula en redes sociales se ve al conductor recibir a dos hombres de aspecto joven, uno con buzo y capucha y el otro al descubierto.

No pasa mucho tiempo antes de que los dos hombres se le abalanzan por la espalda al conductor con el fin de reducirlo y, al parecer, robarlo. “Esto es un asalto”, le dicen.

La víctima se asusta y su reacción, antes que resistirse, fue fingir un ataque al corazón. El conductor comenzó a temblar para tratar de detener a los supuestos criminales, mientras tanto estos se asustaron por lo que presenciaban.

“¿Qué es esto?“, se le escucha decir a uno de los supuestos asaltantes. Unos segundos después el otro se da por vencido: ”Estoy fuera", dejando claro que mejor se marcha y dejan el plan tirado.

El conductor logra su cometido que era deshacerse de los dos hombres para no ser robado, o como él mismo dijo: “Era para sobrevivir”. Después se fue de la zona a toda marcha.

De momento no se conoce la veracidad del video, pues algunos internautas alegan que todo se trata de una broma grabada para generar clics.

Otros destacan factores como la ubicación de la cámara que parece ser demasiado visible o la luz que es muy incandescente y no es la que viene incorporada con el vehículo.