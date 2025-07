En medio de crecientes tensiones internas que enfrenta su Gobierno, el presidente Gustavo Petro estaría preparando una nueva reconfiguración de su gabinete. Según confirmaron fuentes cercanas a la Casa de Nariño, los ministros Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud), Carlos Rosero (Igualdad) y Lena Yanina Estrada (Ambiente) estarían próximos a dejar sus cargos, en lo que sería una de las reformas más profundas del actual periodo presidencial.

(Le puede interesar: “Gobierno Petro ha crecido la herencia que le dejó La Habana”: Uribe sobre plan criminal contra alcalde de Bogotá)

El anuncio se produjo en el más reciente Consejo de Ministros, donde Petro manifestó su inconformidad con varios miembros del gabinete por no cumplir con los lineamientos del plan de gobierno. “No puedo tener mi último año con gente que no sepa el Programa de Gobierno y no lo aplique”, dijo el mandatario, durante una intervención televisada, en la cual dejó clara su intención de hacer “cambios radicales”.

En esta misma intervención, y tal como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, el jefe de Estado acusó a algunos de sus ministros de traicionar el mandato popular: “Muchos ministros y ministras me traicionaron a mí, traicionaron el mandato popular y están llevando los recursos al gran capital, engañados o no”.

(Vea aquí: Disidencias anuncian inicio de protocolo para liberación de nueve contratistas secuestrados en Cauca)

Ahora, aunque bien en ese discurso no mencionó nombres, en las últimas horas fuentes de Palacio han revelado a varios medios que los funcionarios en la mira serían Jaramillo, Rosero y Estrada. Las salidas estarían motivadas no solo por el bajo cumplimiento de los objetivos del gobierno, sino también por desconfianzas políticas internas.

Otros cambios en el gabinete

Además de las posibles salidas, el presidente estaría contemplando reubicaciones al interior del gabinete. Aunque fuentes señalan que Guillermo Alfonso Jaramillo dejaría la cartera de Salud, eso no implicaría necesariamente su salida del Gobierno.

De hecho, existe la posibilidad de que sea trasladado al Ministerio del Interior, desde donde asumiría la tarea de negociar con el Congreso reformas como la reforma a la salud, la reforma tributaria y el presupuesto nacional. No sería la primera vez que Petro recurre a él para un rol de confianza: durante su alcaldía en Bogotá, Jaramillo fue secretario de Salud y luego secretario de Gobierno.

Otro movimiento que también suena con fuerza es el de Armando Benedetti, actual ministro del Interior, quien, se presume, podría asumir la Cancillería. De concretarse, se encargaría de resolver el problema aún no resuelto de la licitación de los pasaportes, cuyo contrato con Thomas Greg & Sons no fue renovado por decisión presidencial. Actualmente, el proceso se encuentra en incertidumbre, y la Procuraduría ha advertido sobre el bajo inventario de libretas disponibles.

En el caso del Ministerio de la Igualdad, las tensiones no son nuevas. Desde hace semanas se conocía la molestia de Petro con Carlos Rosero, especialmente tras la salida de algunos funcionarios que eran de su confianza. A esto se suma que en la cartera han sido nombradas personas cercanas al excanciller Álvaro Leyva, figura de la que el mandatario ha buscado distanciarse.

Una de ellas es Lida Magali Rodríguez Gutiérrez, secretaria general de Minigualdad desde abril. La funcionaria, que anteriormente fue asesora del exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, está considerada como una de las piezas más importantes en el equipo de Rosero. Sin embargo, fue mencionada en 2023 en una denuncia por presunto direccionamiento en la licitación de pasaportes, lo que generó su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“La orden que nos había dado el presidente desde hace rato fue: no puede haber gente que haya trabajado con Leyva o que sea recomendada”, indicó una fuente de Presidencia. A pesar de ello, Rodríguez continúa en el cargo; aunque, se rumora que podría ser otra de las remociones de Petro.