El reconocido abogado Abelardo de la Espriella plasmó este miércoles ante la Registraduría Nacional su aspiración para llegar Presidencia de la República de Colombia en las elecciones del 2026.

El defensor, quien es uno de los férreos opositores del Gobierno de Gustavo Petro, oficializó su intención con la inscripción de su movimiento Defensores de la Patria, que cuenta con la firma de más de 100 mil colombianos.

“Hace años le dije al país que solo entraría en la política en un caso extremo, ese momento ha llegado porque no puedo callar mientras nos arrebatan la salud y el futuro. No puedo cruzarme de brazos cuando la delincuencia arrodilla al pueblo. No puedo ser testigo mudo mientras el tirano, corrupto e inmoral destruye a nuestra Nación”, manifestó el abogado.

“Durante más de 40 años he soñado con una Colombia distinta: un país unido, digno, estable, justo, de familias sólidas, generoso en el trabajo y libre de tiranos y fantasías ideológicas que tanto dolor nos han causado. Hoy, ese sueño se convierte en una misión”, agregó el precandidato.

De La Espriella se comprometió a combatir con “mano de hierro a los corruptos”, a los “criminales impunes” y a todos aquellos que amenacen la existencia de Colombia como República.