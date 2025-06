Nuevos detalles se conocen de la investigación que se adelanta contra los presuntos autores del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Alias Gabriela ha entregado revelaciones que empiezan a dar luces de cómo se fraguó y quienes estarían detrás del hecho criminal.

Lea también: Ministerio del Trabajo ordena el cierre de una tienda D1 al encontrar “riesgos físicos y biológicos”

En la declaración de Katherine Andrea Martínez, conocida como ‘Gabriela’, a la que tuvo acceso Semana, afirmó que viajó a Florencia -lugar a donde huyó luego del ataque y donde posteriormente sería capturada- porque la guerrilla le ofrecería protección.

De momento se desconoce a cuál disidencia se refiere la procesada y es que en el departamento del Caquetá operan al menos tres grupos armados: el de ‘Calarcá, el de ‘Iván Mordisco’ y la Segunda Marquetalia.

Según lo dicho por ‘Gabriela’ que se fuera al monte con el grupo armado fue una instrucción de alias ‘el Costeño’ -otro sospechoso y hoy prófugo de la justicia- y quien sería, además, pareja sentimental de la capturada.

Lea también: “Hoy acepto radicalmente al dolor y la tristeza”: esposa de Miguel Uribe

Indicó que la orden de atentar contra la vida del precandidato salió de alguno de estos grupos guerrilleros y que para llevarlo a cabo se contrató a un tercero que llevaría a cabo el plan criminal y que fue el encargado de contactar al joven que disparó.

“Me llamó al número de celular que él me había dado, me dijo que, si había visto los videos de las noticias, de cómo estaba la situación. Yo le dije que sí, que tenían videos de nosotros, pero que no tenían mi cara. Me dijo que no esperara a que buscaran mi cara, sino que me fuera para Florencia”, declaró ‘Gabriela’.

Explicó que viajó hasta la capital del Caquetá “porque allá no me iba a encontrar nadie, que allá me iban a dar todo. Yo le dije que me quería ir para Ecuador, y él me preguntó que por qué. Le dije que, porque mi pareja ya había estado allá y que allá no se necesita visa ni pasaporte”.

Lea también: Plan criminal contra Miguel Uribe incluía atentado fallido en el Carnaval de Barranquilla: esto se sabe

La declaración fue igualmente cruda cuando se refirió a cómo se sentía el menor que ejecutó el atentado antes de llevarlo a cabo: “El muchacho estaba muy eufórico, acelerado, como contento”.

Ya antes Martínez había revelado a Noticias RCN parte de su expediente en el que mencionó que la tenían “amenazada”.

“Estoy detenida por homicidio, porte de arma y algo de menor de edad, pero yo estaba allí de pantalla (como distractora) porque me amenazaron”, expresó.

Lea también: Capturan a secuestrador del niño Lyan Hortúa: formaba parte del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc

Así mismo, se conoció que en el momento de su captura, ‘Gabriela’ tenía entre sus pertenencias al momento de la captura $1.100.000 y aunque las autoridades no se han pronunciado de fondo sobre este dinero, buscan establecer si este fue el pago por el rol que habría cumplido en el hecho criminal.